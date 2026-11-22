bali.jpnn.com, ACEH - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menolak masuk dan mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia berinisial IG.

Pria yang masuk dalam daftar buronan internasional (Red Notice Interpol) ini diamankan saat tiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

IG diburu otoritas negaranya terkait kasus dugaan penggelapan dana dan penipuan dengan nilai kerugian mencapai 5,7 juta Rubel, setara dengan Rp 1,3 miliar.

Penangkapan ini bermula dari surat resmi Divhubinter Polri yang menginformasikan bahwa subjek Red Notice tersebut sedang dalam penerbangan menuju Bali.

Petugas Imigrasi langsung bergerak cepat menjemput IG begitu pesawat AirAsia QZ247 dari Phuket, Thailand yang ditumpanginya mendarat pada Rabu (11/11) dini hari.

Setelah menjalani pemeriksaan dan verifikasi intensif di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Imigrasi segera berkoordinasi dengan Divhubinter Mabes Polri serta Perwakilan Federasi Rusia.

Keputusan akhir adalah deportasi.

Tepat sepekan berselang, pada Rabu (18/11) lalu, IG resmi dideportasi menggunakan maskapai Aeroflot SU297 tujuan Moskow dengan pengawalan ketat dari Pusat

Informasi Nasional (NCB) Interpol Kementerian Dalam Negeri Rusia.