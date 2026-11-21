bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali bersama Polres jajaran mengungkap lima kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam operasi yang berlangsung pada 13–19 November 2026 itu, polisi menciduk sembilan terduga pelaku.

Kesembilan tersangka yang terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan itu diamankan dalam Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) penegakan hukum serentak di wilayah Polda Bali.

"Berhasil diungkap lima laporan polisi dengan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana ini," ujar Dirreskrimum Polda Bali Kombes Stevy Frits Pattiasina didampingi Kasubdit IV AKBP Rahmawaty Ismail dan Kasubbid Penmas Bidhumas AKBP Rina Isriana Dewi, Jumat (20/11).

Dari hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan dua modus utama.

Pertama, menawarkan jasa prostitusi daring atau booking online (BO) melalui aplikasi MiChat.

Kedua, mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu alias lady companion (LC) yang disertai eksploitasi seksual.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku.