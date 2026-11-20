bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Patroli Siaga Reserse Polda Bali meringkus tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di wilayah Kuta Selatan, Badung.

Ketiga pelaku masing-masing berinisial YN, MEMK, dan RNT diamankan aparat kepolisian pada Selasa (18/11) dini hari pukul 01.00 WITA.

Satu pelaku lainnya berinisial U kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari dua laporan polisi milik korban berinisial ASS dan TVM yang kehilangan sepeda motor pada 15 dan 16 November 2026.

"Dari dua laporan polisi yang masuk ke SPKT Polda Bali, tim langsung bergerak melakukan penyelidikan.

Tim di lapangan akhirnya berhasil mengamankan tiga pelaku, sedangkan satu orang masih dalam pengejaran dan sudah ditetapkan sebagai DPO," kata Kombes Ariasandy, Jumat (20/11).

Penangkapan bermula saat petugas mendeteksi keberadaan YN di kawasan Jalan Pulau Kawe, Denpasar.

Dari hasil pengembangan keterangan YN, polisi menggerebek sebuah tempat pencucian mobil di daerah Darmasaba, Badung, dan membekuk MEMK.