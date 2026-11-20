bali.jpnn.com, JEMBRANA - Seorang lansia bernama I Made Sadia, 59, warga Banjar Pangkung Jelati, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, ditemukan meninggal dunia setelah sempat dilaporkan hilang saat berkebun, Jumat (20/11).

Peristiwa ini bermula ketika korban berpamitan meninggalkan rumah pada Kamis (19/11) sekitar pukul 07.00 WITA menuju ladang miliknya yang berjarak 3 Km.

Namun, hingga pukul 17.00 WITA, korban tak kunjung pulang.

Pihak keluarga yang khawatir kemudian melapor kepada Perbekel Desa Yeh Sumbul, Putu Diantariksa, sekitar pukul 19.00 WITA.

Sekitar 20 warga sempat melakukan pencarian mandiri pada malam harinya, tetapi hanya menemukan bekas potongan rumput dan buah cokelat milik korban.

Karena pencarian belum membuahkan hasil, Perbekel melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas Bali pada Jumat (20/11) pagi pukul 07.00 WITA.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar melalui Pos SAR Jembrana langsung mengerahkan lima personel ke lokasi untuk berkoordinasi dengan perangkat desa dan Polsek Mendoyo.

Tim SAR gabungan memulai penyisiran pada sorti pertama ke arah utara dan timur dari lokasi temuan barang milik korban.