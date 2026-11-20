bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM, 23.

Perempuan muda itu dipulangkan paksa ke negara asalnya karena menyalahgunakan izin tinggal saat berlibur ke Bali.

EOM dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (18/11) lalu.

Cewek bule ini dideportasi setelah nekat melakukan siaran langsung (live streaming) bermuatan pornografi di sebuah vila mewah kawasan Uluwatu, Badung.

Berdasarkan pemeriksaan petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM terbukti melanggar aturan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 yang dijamin oleh sebuah perusahaan di Bali.

Alih-alih melakukan aktivitas sesuai izin, EOM justru merekam dan menyebarkan konten asusila secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital.

Meski sempat berdalih tidak mencari keuntungan finansial selama di Indonesia dan tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugas menilai unsur pelanggaran hukum tetap terpenuhi.

Aktivitas pornografi itu secara nyata dilakukan di wilayah hukum Indonesia.