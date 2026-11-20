bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus kekerasan dengan senjata tajam kembali terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Sebuah video yang menarasikan adanya aksi pembacokan terhadap sejumlah pemuda pendatang di kawasan Denpasar Selatan viral di media sosial.

Insiden itu langsung direspons aparat Polresta Denpasar dengan menurunkan tim opsnal untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Anggota telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) pada Kamis (19/11) sore terkait video yang beredar di Instagram,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (20/11).

Berdasarkan hasil penelusuran, peristiwa keributan itu terjadi di Jalan Pulau Bungin IX Gang Abasan Lestari, Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, pada Kamis (19/11) dini hari sekitar pukul 00.30 WITA.

Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah warga sekitar lokasi kejadian.

Saksi pertama, Muhamad S, 56, mengaku melihat adanya keributan di depan rumahnya saat baru pulang kerja.

"Saksi memperkirakan ada lebih dari lima orang yang terlibat keributan dan mendengar logat 'lo gue'.