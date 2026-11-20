bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali melalui jajaran Polres Buleleng dan Polres Jembrana berhasil menggagalkan dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis Pil Y alias Triheksifenidil, nama ilmiah pil koplo.

Ribuan butir pil terlarang berhasil diamankan dari dua lokasi berbeda.

Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, penindakan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang yang meresahkan warga, khususnya generasi muda.

"Dua pengungkapan ini adalah bukti keseriusan jajaran kami di lapangan, baik di Buleleng maupun di pintu masuk Bali, Gilimanuk," ujar Kombes Ariasandy, Kamis (19/11) kemarin.

Pengungkapan pertama dilakukan Polsek Singaraja, Polres Buleleng, pada Selasa (10/11) lalu sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah ruko kawasan Desa Tukadmungga, Buleleng.

Di tempat kejadian perkara (TKP), polisi menangkap dua tersangka asal Lumajang, Jawa Timur, yakni MDY, 27, dan IM, 26.

Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 5.200 butir Pil Y, terdiri dari empat botol utuh tersegel (masing-masing 1.000 butir) dan 120 klip berisi masing-masing 10 butir alias 1.200 butir.

Lalu empat botol kosong bekas pil yang telah terjual, timbangan digital pocket scale, plastik cetik, dua mangkuk pembagi obat, serta pisau kecil berukuran 15 cm.