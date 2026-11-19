bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga di Jalan Sedap Malam, Gang Titi Batu II Nomor 168, Kesiman, Denpasar Timur, digegerkan dengan penemuan seorang mahasiswi yang meninggal dunia di dalam mobil, Rabu (18/11) sore kemarin.

Korban berinisial NMSWT, 22, asal Kabupaten Bangli, yang berstatus sebagai mahasiswa. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh ayah korban bernama Gede Agus AT, 54.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan, peristiwa bermula saat Gede Agus AT mendapati korban berada di dalam mobil dalam kondisi tidak bergerak.

"Pelapor kemudian memanggil tetangga untuk meminta bantuan.

Mereka sempat mengevakuasi dengan mengangkat kaki korban dan memajukan kursi mobil, tetapi tidak berhasil dikeluarkan hingga warga sekitar ikut membantu," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (19/11).

Petugas dari Polsek Denpasar Timur bersama Tim Inafis Polresta Denpasar segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Proses evakuasi korban dari dalam mobil selanjutnya dibantu oleh personel BPBD Kota Denpasar.

Saat ditemukan, korban berada di jok belakang mobil dengan mengenakan kemeja putih dan celana pendek hitam.