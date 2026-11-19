bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia Dimitri R, 42, terjatuh ke selokan sedalam 10 meter di depan RS Bali Jimbaran Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (18/11) malam, akhirnya terkuak.

Informasi yang beredar, dalam kondisi linglung, korban nekat melompat ke dalam selokan setelah sempat menenteng batu paving.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WITA.

Aksi nekat itu bermula saat Dimitri diantar oleh sopir hotel ke RS Bali Jimbaran sekitar pukul 14.00 WITA untuk menjalani pemeriksaan medis.

Setibanya di rumah sakit, korban langsung ditangani tim dokter dan perawat.

Korban menjalani serangkaian tindakan medis, mulai dari CT-Scan, injeksi obat penenang, pemeriksaan radiologi, hingga tes laboratorium.

"Dari hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan kadar alkohol yang cukup tinggi pada tubuh korban.

Korban juga sempat mengalami kejang sehingga harus menjalani rawat inap," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (19/11).