bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia Dimitri R, 42, dievakuasi Tim SAR Gabungan setelah terjatuh ke selokan sedalam 10 meter di depan Rumah Sakit Udayana, Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (18/11) malam.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya mengatakan menerima laporan insiden tersebut dari Polsek Kuta Selatan sekitar pukul 22.30 WITA.

“Dalam laporan yang disertai rekaman video, korban terlihat terbaring dalam kondisi selamat di dasar selokan,” ujar I Nyoman Sidakarya, Kamis (19/11).

Namun, aksi korban sempat menyita perhatian petugas karena terlihat memukul kepalanya sendiri menggunakan batu.

Merespons laporan darurat tersebut, enam personel Tim Rescue langsung diterjunkan ke lokasi kejadian pada pukul 22.40 WITA untuk melakukan penyelamatan.

Setibanya di titik lokasi, Tim SAR Gabungan menyiapkan peralatan serta menggunakan tangga sebagai akses turun menuju dasar selokan sekitar pukul 23.00 WITA.

Proses evakuasi berjalan cepat hingga korban berhasil diangkat ke permukaan dengan selamat.

Setelah dievakuasi, bule Rusia tersebut langsung mendapatkan penanganan medis awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Bali Jimbaran, Kuta Selatan, guna menjalani perawatan lebih lanjut.