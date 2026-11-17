bali.jpnn.com, DENPASAR - Kematian seorang pria berinisial DS, di dalam kamar indekosnya di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Senin (16/11) sore pukul 17.10 WITA membuat geger warga setempat.

Pria 58 tahun itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan posisi telungkup.

Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mencari penyebab kematian korban.

“Korban ternyata sudah meninggal dunia.

Berdasar pemeriksaan awal, korban ditemukan dalam posisi telungkup di dalam kamar,” ujar Kanitreskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Azel Arisandi kepada awak media, Selasa (17/11).

Penemuan jenazah korban bermula ketika saksi IMDW, 43, menghubungi saksi SBP, 35, untuk menanyakan keberadaan korban DS.

Saksi IMDW ingin memastikan apakah korban siap menjemput tamu di Legian, Kuta.

Saksi SBP pun mengatakan korban masih tidur.