bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Warga Desa Pejukutan, Nusa Penida, Klungkung, heboh.

Kehebohan dipicu hilangnya Ni Nyoman Kardi, 57, warga Dusun Pendem, Desa Pejukutan, Nusa Penida, setelah berpamitan mencari pakan ternak.

Tim SAR gabungan yang menyisir lokasi sampai Selasa (17/11) malam belum menemukan keberadaan perempuan tunawicara ini.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya mengatakan tim SAR baru menerima laporan kejadian ini pada Selasa pagi pukul 07.30 WITA dari Bhabinkamtibmas Desa Pejukutan, Sudana.

"Berdasarkan keterangan yang kami terima, korban berangkat dari rumah menuju kebunnya untuk mencari pakan sapi sejak Minggu (15/11) sekitar pukul 07.00 WITA," ujar I Nyoman Sidakarya, Selasa (17/11) malam.

Jejak terakhir korban sempat terpantau oleh seorang warga saat melintas sambil membawa pakan ternak di dekat sebuah bengkel, yang berjarak 200 meter dari kandang sapinya.

Namun, setelah momen tersebut, korban seolah raib tanpa jejak.

Pihak keluarga dibantu warga setempat sempat melakukan pencarian mandiri selama dua hari, tetapi tak membuahkan hasil.