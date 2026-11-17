bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mengambil tindakan tegas terhadap warga negara asing (WNA) asal Armenia yang kedapatan melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal.

WNA berinisial DK, itu dideportasi keluar wilayah Indonesia melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Senin (16/11) kemarin.

Pria 29 tahun itu diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) B1 yang berlaku hingga 26 November 2026.

“Yang bersangkutan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, namanya diusulkan masuk dalam daftar penangkalan,” ujar Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani, Selasa (17/11).

Kasus ini terungkap berdasar hasil pemeriksaan petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Petugas mengendus dugaan keterlibatan DK dalam operasional dan pelayanan di sebuah klinik kecantikan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

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Semula, DK sempat berkelit dan membantah bekerja atau menjalankan aktivitas profesional selama di Indonesia.

Namun, alibinya rontok setelah petugas menyita dan memeriksa telepon genggam miliknya.