bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 18 warga negara asing (WNA) pada periode 9 hingga 13 November 2026.

Belasan WNA tersebut dideportasi setelah terbukti melakukan sejumlah pelanggaran keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran ketentuan dokumen perjalanan hingga overstay.

Pelanggaran pertama melibatkan WNA Australia berinisial NDM.

Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor ini kedapatan bekerja di luar peruntukannya sebagai konsultan visa pada agen milik istrinya.

Hal itu dibuktikan melalui temuan kartu nama pemasaran.

NDM ditendang keluar Bali pada Kamis (12/11) dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.

Aparat Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi lima WNA Nigeria karena terlibat prostitusi dan overstay.

Kelima warga asing dari Benua Afrika itu dideportasi dalam dua tahap. Tiga orang dideportasi pada Selasa (10/11), dua lainnya pada Jumat (13/11) lalu.