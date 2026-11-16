Misteri Mayat Terborgol di Jurang Gianyar Terkuak, ternyata Residivis

bali.jpnn.com, GIANYAR - Teka-teki penemuan mayat pria dengan tangan terborgol di dasar jurang Sungai Batuh, Lingkungan Celuk, Desa Buruan, Blahbatuh, Gianyar, akhirnya terjawab.

Korban yang awalnya berstatus Mr. X ternyata merupakan residivis sekaligus terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kabur dari sergapan polisi.

Kapolres Gianyar AKBP James I. S. Rajagukguk mengungkapkan, mayat misterius itu milik seorang korban berinisial MH, 43, asal Madura, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil visum rumah sakit, pria malang itu tewas akibat tenggelam.

"Dari hasil pemeriksaan, memang terkait Mr. X ini meninggal karena tenggelam," ujar Kapolres Gianyar AKBP James I.S. Rajagukguk, Minggu (15/11) malam.

Pelarian dramatis MH bermula saat ia dicokok polisi di kediamannya di Kelurahan Bitera, Gianyar, atas kasus curanmor di sebuah toko elektronik setempat.

Petugas sempat memborgol MH karena melakukan perlawanan.

Polisi kemudian membawanya untuk pengembangan kasus guna mencari barang bukti ke kawasan Ubung, Denpasar.