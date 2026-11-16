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Dua Turis Jerman Tewas Kecelakaan di Buleleng, Rem Blong saat Turunan Tajam

Senin, 16 November 2026 – 09:57 WIB
Dua Turis Jerman Tewas Kecelakaan di Buleleng, Rem Blong saat Turunan Tajam - JPNN.com Bali
Warga dan aparat kepolisian mengevakuasi jenazah turis asing Jerman yang terlibat kecelakaan di jalanan menurun di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, Minggu (15/11) sore kemarin pukul 14.30 WITA. Foto: Humas Polres Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di jalanan Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, Minggu (15/11) sore kemarin pukul 14.30 WITA.

Kecelakaan maut itu menewaskan dua wisatawan mancanegara (wisman) asal Jerman.

Kedua korban masing-masing adalah pengendara sepeda motor bernama Walter Alois-Martin, 70, asal Hamburg, dan penumpangnya Kirchberg Kolberg, 55, asal Heiligenstadt, Jerman.

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Insiden bermula saat kedua korban berboncengan mengendarai sepeda motor Honda PCX bernomor polisi P 5938 QBV dari arah Gobleg menuju Selat, Buleleng.

"Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP) di jalan menurun tajam, diduga rem tidak berfungsi normal.

Pengendara sepeda motor menabrak pohon di sebelah kiri jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal," kata Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz kepada awak media, Senin (16/11).

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Kasat Lantas Polres Buleleng AKP Made Erdiana Putra mengatakan nyawa kedua turis asing itu tidak tertolong setelah dievakuasi.

"Menurut keterangan pihak rumah sakit, kedua korban meninggal dunia,” ucap AKP Made Erdiana Putra.

Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di jalanan Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, Minggu (15/11) sore menewaskan dua turis asing asal Jerman
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TAGS   WNA wisman jerman WNA Jerman kecelakaan rem blong Buleleng polres buleleng RS Parama Sidhi

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