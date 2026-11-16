Pria Medan Jambret Kalung Emas Turis Rusia di Kuta Utara, Tertangkap Berkat CCTV

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Aksi penjambretan terhadap warga negara asing (WNA) kembali terjadi di kawasan wisata Kuta Utara, Badung, Bali.

Seorang pria asal Medan berinisial MRL, 31, ditangkap tim Opsnal Polsek Kuta Utara setelah nekat merampas kalung emas milik turis asal Rusia, Mikhail Ivantsop, 38, di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan kalung emas seberat 20 gram dengan total kerugian mencapai Rp 43 juta.

Peristiwa penjambretan itu terjadi pada Sabtu (7/11) pagi pukul 10.55 WITA.

Saat itu, korban tengah berjalan kaki menuju tempat kebugaran di wilayah Tibubeneng.

Tepat di samping Alfa Resto, Jalan Karang Suwung, pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda ADV bernomor polisi DK 2760 TT tiba-tiba memepet korban.

Dengan mengenakan helm dan sweater hoodie serbahitam, pelaku langsung menarik paksa kalung emas di leher korban lalu tancap gas melarikan diri.

Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Sukadana mengatakan jajarannya langsung bergerak cepat begitu menerima laporan korban.