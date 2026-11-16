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JPNN.com Bali Kriminal Pria Medan Jambret Kalung Emas Turis Rusia di Kuta Utara, Tertangkap Berkat CCTV

Pria Medan Jambret Kalung Emas Turis Rusia di Kuta Utara, Tertangkap Berkat CCTV

Senin, 16 November 2026 – 07:18 WIB
Pria Medan Jambret Kalung Emas Turis Rusia di Kuta Utara, Tertangkap Berkat CCTV - JPNN.com Bali
Ilustrasi aksi jambret di Jalan Karang Suwung, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali yang dilakukan pria asal Medan terhadap wisatawan asal Rusia. Foto: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Aksi penjambretan terhadap warga negara asing (WNA) kembali terjadi di kawasan wisata Kuta Utara, Badung, Bali.

Seorang pria asal Medan berinisial MRL, 31, ditangkap tim Opsnal Polsek Kuta Utara setelah nekat merampas kalung emas milik turis asal Rusia, Mikhail Ivantsop, 38, di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan kalung emas seberat 20 gram dengan total kerugian mencapai Rp 43 juta.

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Peristiwa penjambretan itu terjadi pada Sabtu (7/11) pagi pukul 10.55 WITA.

Saat itu, korban tengah berjalan kaki menuju tempat kebugaran di wilayah Tibubeneng.

Tepat di samping Alfa Resto, Jalan Karang Suwung, pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda ADV bernomor polisi DK 2760 TT tiba-tiba memepet korban.

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Dengan mengenakan helm dan sweater hoodie serbahitam, pelaku langsung menarik paksa kalung emas di leher korban lalu tancap gas melarikan diri.

Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Sukadana mengatakan jajarannya langsung bergerak cepat begitu menerima laporan korban.

Seorang pria asal Medan berinisial MRL, 31, ditangkap tim Opsnal Polsek Kuta Utara setelah nekat merampas kalung emas milik turis asal Rusia, Mikhail Ivantsop
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TAGS   pria medan Pria Medan jambret WNA RUSIA kalung emas kuta utara CCTV polsek kuta utara

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