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Polda Bali Usut Penggerebekan Narkoba di Lapas Kerobokan, Limpahan dari Bareskrim

Senin, 16 November 2026 – 06:27 WIB
Polda Bali Usut Penggerebekan Narkoba di Lapas Kerobokan, Limpahan dari Bareskrim - JPNN.com Bali
Polda Bali menerima pelimpahan penanganan tiga perkara tindak pidana narkotika dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri seusai menggerebek Lapas Kerobokan, Denpasar dan Gianyar. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali menerima pelimpahan penanganan tiga perkara tindak pidana narkotika dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Dari ketiga kasus tersebut, polisi menetapkan tiga tersangka berinisial DVG, NPA, dan VA.

Dua perkara di antaranya berkaitan dengan peredaran narkoba di dalam Lapas Kerobokan, Badung, sementara satu kasus lainnya diungkap di wilayah Gianyar dan Denpasar.

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Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan pelimpahan ini merupakan tindak lanjut penyidikan setelah tim Bareskrim Polri melakukan pengungkapan pada Jumat, 30 Oktober 2026 lalu.

"Seluruh perkara tersebut akan ditindaklanjuti penyidik Ditresnarkoba Polda Bali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy dalam keterangan resminya, kemarin (15/11).

Kasus pertama menjerat tersangka DVG berdasarkan laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2026.

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Pengungkapan dilakukan di dua lokasi berbeda pada hari yang sama, yakni di Perumahan Permata Tojan Residence, Pering, Gianyar pukul 20.00 WITA, dan di Jalan Pungutan, Sanur, Denpasar Selatan pukul 23.30 WITA.

Dari tangan DVG, petugas menyita 26 paket sabu-sabu seberat 7,71 gram bruto atau 3,55 gram neto.

Polda Bali menerima pelimpahan penanganan tiga perkara tindak pidana narkotika dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.
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TAGS   polda bali bareskrim Polri Bareskrim Polri narkoba Bali lapas kerobokan Denpasar gianyar narapidana

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