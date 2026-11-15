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Bareskrim Gerebek Lapas Kerobokan, Pontianak & Tarakan, 53 Napi Positif Narkoba

Minggu, 15 November 2026 – 15:47 WIB
Bareskrim Gerebek Lapas Kerobokan, Pontianak & Tarakan, 53 Napi Positif Narkoba - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas gabungan Polri, BNN, dan Ditjen Pemasyarakatan menggerebek tiga lembaga pemasyarakatan pada 30 Oktober 2026. Foto: ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

bali.jpnn.com, BADUNG - Polri kian masif memberantas peredaran narkoba dengan menggerebek tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Tiga lapas yang menjadi sasaran operasi adalah Lapas kelas IIA di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara); Lapas kelas IIA di Kerobokan, Badung, Bali; dan Lapas kelas IIA di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Ketiga lapas itu digerebek secara serentak pada 30 Oktober 2026.

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Dalam penggerebekan, petugas gabungan menemukan barang bukti narkoba berjenis ekstasi dan sabu, alat isap (bong), serta puluhan telepon genggam.

Sebanyak 83 narapidana (napi) turut diamankan dalam penggerebekan di ketiga lapas tersebut.

Sebelumnya, tim gabungan melakukan tes urine terhadap para napi yang diamankan.

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Hasilnya, dua dari enam napi yang diamankan di Lapas Tarakan dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Lalu, 27 dari 41 orang yang diamankan di Lapas Pontianak dinyatakan positif.

Tiga lapas yang digerebek tim gabungan, yakni Lapas Tarakan, Kaltara; Lapas kelas IIA di Kerobokan, Badung, Bali; dan Lapas kelas IIA di Pontianak, Kalbar.
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TAGS   bareskrim Polri Bareskrim Polri BNN Ditjen Pemasyarakatan lapas kerobokan Lapas Tarakan Lapas Pontianak narkoba

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