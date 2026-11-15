Bareskrim Gerebek Lapas Kerobokan, Pontianak & Tarakan, 53 Napi Positif Narkoba

bali.jpnn.com, BADUNG - Polri kian masif memberantas peredaran narkoba dengan menggerebek tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Tiga lapas yang menjadi sasaran operasi adalah Lapas kelas IIA di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara); Lapas kelas IIA di Kerobokan, Badung, Bali; dan Lapas kelas IIA di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Ketiga lapas itu digerebek secara serentak pada 30 Oktober 2026.

Dalam penggerebekan, petugas gabungan menemukan barang bukti narkoba berjenis ekstasi dan sabu, alat isap (bong), serta puluhan telepon genggam.

Sebanyak 83 narapidana (napi) turut diamankan dalam penggerebekan di ketiga lapas tersebut.

Sebelumnya, tim gabungan melakukan tes urine terhadap para napi yang diamankan.

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Hasilnya, dua dari enam napi yang diamankan di Lapas Tarakan dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Lalu, 27 dari 41 orang yang diamankan di Lapas Pontianak dinyatakan positif.