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JPNN.com Bali Kriminal Polresta Denpasar Ciduk Komplotan Curanmor Spesialis Kunci Palsu, Banyak TKP

Polresta Denpasar Ciduk Komplotan Curanmor Spesialis Kunci Palsu, Banyak TKP

Sabtu, 14 November 2026 – 19:58 WIB
Polresta Denpasar Ciduk Komplotan Curanmor Spesialis Kunci Palsu, Banyak TKP - JPNN.com Bali
Kaporesta Denpasar Kombes I Wayan Winaya menunjukkan motor hasil curian dari tangan tersangka kemarin. (13/11). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Barat membekuk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah yang telah beraksi di belasan lokasi di Denpasar dan Badung.

Kedua tersangka berinisial IS, 31, asal Jember, Jawa Timur, dan AKD, 29, asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Tersangka IS merupakan residivis kasus pencurian motor di Jember pada 2023 silam,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya, Jumat (13/11) kemarin.

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Kombes I Wayan Winaya mengungkapkan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban bernama Manisa, 56.

Korban mengaku kehilangan motor Vario DK 2716 FT di depan bedeng rongsokan Jalan Nakula Gang Jatayu, Pemecutan Kelod, Denpasar, 29 Oktober 2026 lalu.

Saat itu, korban memarkirkan motornya tanpa mengunci stang karena kondisi kunci kontak yang sudah rusak.

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Korban baru menyadari motornya raib pada pagi hari saat hendak berangkat kerja.

Kejadian ini mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp4,1 juta.

Polisi Denpasar membekuk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah yang telah beraksi di belasan lokasi di Denpasar dan Badung.
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TAGS   polresta denpasar curanmor residivis Denpasar badung Kunci Palsu

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