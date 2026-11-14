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Viral Perkelahian di Depan Minimarket Jalan Tukad Pancoran, Ini Temuan Polisi

Sabtu, 14 November 2026 – 19:38 WIB
Viral Perkelahian di Depan Minimarket Jalan Tukad Pancoran, Ini Temuan Polisi - JPNN.com Bali
Ilustrasi perkelahian tiga orang pria dewasa di depan sebuah minimarket di Jalan Tukad Pancoran, Dauh Puri Klod, Denpasar, Kamis (12/11) malam. Ilustrasi Foto: Ardissa Barack/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jagat media sosial dihebohkan dengan video viral aksi perkelahian yang terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Tukad Pancoran, Dauh Puri Klod, Denpasar.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (12/11) malam sekitar pukul 23.40 WITA itu kini telah ditangani pihak kepolisian.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan keributan dipicu kesalahpahaman antara tiga pria dewasa di tempat kejadian perkara (TKP).

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Ketiganya adalah MABS, 31, asal Jalan Tukad Pancoran Panjer, Denpasar, dengan dua pemuda asal Kupang, yakni AYH, 25, seorang pengemudi ojek online dan AYM, 21, yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut.

Kejadian bermula saat AYH dan AYM datang ke minimarket tersebut untuk membeli kopi.

Ketika AYH sedang menunggu di area parkir, datang MABS yang hendak membeli rokok seusai pulang kerja.

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Saat MABS turun dari sepeda motor, terjadi kesalahpahaman dan saling tatap dengan AYH.

Situasi memanas setelah AYH membuka baju hingga memicu adu mulut di antara keduanya.

Jagat media sosial dihebohkan dengan video viral aksi perkelahian yang terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Tukad Pancoran, Dauh Puri Klod, Denpasar.
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TAGS   viral perkelahian Jalan Tukad Pancoran Denpasar Bali polresta denpasar video video viral polisi

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