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JPNN.com Bali Kriminal WNA Amerika Jual Tanah 54 Are di Kintamani Dideportasi, Imigrasi Warning Keras

WNA Amerika Jual Tanah 54 Are di Kintamani Dideportasi, Imigrasi Warning Keras

Sabtu, 14 November 2026 – 06:11 WIB
WNA Amerika Jual Tanah 54 Are di Kintamani Dideportasi, Imigrasi Warning Keras - JPNN.com Bali
Seorang WNA Amerika Serikat berinisial SR, 34, ditendang keluar wilayah Indonesia oleh Imigrasi Denpasar setelah melanggar izin tinggal, menjual tanah 54 are di Kintamani, Bangli, Bali. Foto: Humas Imigrasi Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian selama berlibur ke Bali.

Kali ini seorang WNA Amerika Serikat berinisial SR, 34, ditendang keluar wilayah Indonesia setelah melanggar izin tinggal.

SR sebelumnya sempat viral di media sosial lantaran nekat memasarkan sebidang tanah seluas 54 are di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

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WNA Amerika itu menawarkan lahan tersebut melalui platform Facebook dan memicu kehebohan di media sosial.

Sejumlah warganet mempertanyakan legalitas warga negara asing menawarkan properti tanah di Indonesia.

Menanggapi video yang viral tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta memerintahkan Dinas Kominfo untuk melakukan penelusuran.

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Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti, SR terbukti melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggalnya di Indonesia.

"Aktivitas tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian," ujar R. Haryo Sakti dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).

Seorang WNA Amerika Serikat berinisial SR, 34, ditendang keluar wilayah Indonesia oleh Imigrasi Denpasar setelah melanggar izin tinggal, menjual tanah di Bali.
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TAGS   WNA amerika WNA Amerika deportasi izin tinggal kintamani bangli viral Facebook imigrasi denpasar

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