Polresta Denpasar Ringkus Pencuri Laptop di Jimbaran, Diburu ke Wonosobo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian laptop milik seorang mahasiswa yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap jajaran Polresta Denpasar.

Pelaku berinisial MCTN, 46, ditangkap di tempat pelariannya di Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (12/11) kemarin.

Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya mengungkapkan, pencurian itu terjadi di sebuah warung makan di Jalan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Kamis (5/11) lalu pukul 16.00 WITA.

Korban berinisial SARZ, 21, saat itu tanpa sengaja meninggalkan tas ransel berisi laptop dan dompet di atas meja warung.

"Pelaku yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini melihat tas korban tertinggal saat korban beranjak pergi, lalu langsung mengambilnya," ujar Kombes I Wayan Winaya, Jumat (13/11).

Setelah aksinya viral di media sosial, pelaku yang berdomisili di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan itu panik.

Pelaku MCTN lalu membuang tas ransel beserta dompet korban ke tempat sampah di wilayah Sesetan, lalu kabur ke Pulau Jawa sambil membawa laptop korban.

Berdasar laporan polisi yang dibuat korban, Tim Opsnal Jatanras Polresta Denpasar melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak keberadaan pria asal Surabaya tersebut di Wonosobo.