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Polresta Denpasar Ringkus Pencuri Laptop di Jimbaran, Diburu ke Wonosobo

Jumat, 13 November 2026 – 18:21 WIB
Polresta Denpasar Ringkus Pencuri Laptop di Jimbaran, Diburu ke Wonosobo - JPNN.com Bali
Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (13/11) terkait penangkapan pelaku pencurian laptop milik seorang mahasiswa yang viral di Jimbaran, Kuta Selatan, beberapa waktu lalu. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian laptop milik seorang mahasiswa yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap jajaran Polresta Denpasar.

Pelaku berinisial MCTN, 46, ditangkap di tempat pelariannya di Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (12/11) kemarin.

Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya mengungkapkan, pencurian itu terjadi di sebuah warung makan di Jalan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Kamis (5/11) lalu pukul 16.00 WITA.

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Korban berinisial SARZ, 21, saat itu tanpa sengaja meninggalkan tas ransel berisi laptop dan dompet di atas meja warung.

"Pelaku yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini melihat tas korban tertinggal saat korban beranjak pergi, lalu langsung mengambilnya," ujar Kombes I Wayan Winaya, Jumat (13/11).

Setelah aksinya viral di media sosial, pelaku yang berdomisili di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan itu panik.

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Pelaku MCTN lalu membuang tas ransel beserta dompet korban ke tempat sampah di wilayah Sesetan, lalu kabur ke Pulau Jawa sambil membawa laptop korban.

Berdasar laporan polisi yang dibuat korban, Tim Opsnal Jatanras Polresta Denpasar melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak keberadaan pria asal Surabaya tersebut di Wonosobo.

Pelaku pencurian laptop mahasiswa di Jimbaran berinisial MCTN, 46, ditangkap di tempat pelariannya di Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (12/11) kemarin.
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TAGS   polresta denpasar pencurian laptop mahasiswa viral Jimbaran wonosobo Taman Griya Jimbaran Kapolresta Denpasar Kombes I Wayan Winaya

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