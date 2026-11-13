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JPNN.com Bali Kriminal Mayat Laki-Laki Tanpa Identitas Ditemukan di Dasar Jurang Sungai Celuk Gianyar

Mayat Laki-Laki Tanpa Identitas Ditemukan di Dasar Jurang Sungai Celuk Gianyar

Jumat, 13 November 2026 – 18:05 WIB
Mayat Laki-Laki Tanpa Identitas Ditemukan di Dasar Jurang Sungai Celuk Gianyar - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian mengevakuasi sesosok mayat laki-laki tanpa identitas yang ditemukan di dasar sungai Celuk di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali, Jumat (13/11). Foto: Humas Polres Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas menggegerkan warga Desa Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali, Jumat (13/11).

Korban ditemukan di dasar jurang yang berada di aliran sungai di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasi Humas Polres Gianyar Ipda I Gusti Ngurah Suardita membenarkan penemuan mayat di aliran sungai tersebut.

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“Personel Bhabinkamtibmas bersama piket fungsi Polsek Sukawati langsung mendatangi TKP untuk proses evakuasi,” ujar Ipda I Gusti Ngurah Suardita.

Menurutnya, jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk proses penanganan lebih lanjut.

Ipda I Gusti Ngurah Suardita menegaskan, identitas jenazah belum dapat dipastikan.

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Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim medis serta pihak terkait.

Oleh karena itu, polisi belum dapat menyimpulkan apakah ada keterkaitan peristiwa ini dengan kejadian-kejadian sebelumnya.

Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di dasar sungai Celuk di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali, Jumat (13/11).
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TAGS   mayat Laki-Laki Mayat Laki-Laki Desa Celuk gianyar Sungai Celuk jurang polsek sukawati polres gianyar

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