Mayat Laki-Laki Tanpa Identitas Ditemukan di Dasar Jurang Sungai Celuk Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas menggegerkan warga Desa Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali, Jumat (13/11).

Korban ditemukan di dasar jurang yang berada di aliran sungai di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasi Humas Polres Gianyar Ipda I Gusti Ngurah Suardita membenarkan penemuan mayat di aliran sungai tersebut.

“Personel Bhabinkamtibmas bersama piket fungsi Polsek Sukawati langsung mendatangi TKP untuk proses evakuasi,” ujar Ipda I Gusti Ngurah Suardita.

Menurutnya, jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk proses penanganan lebih lanjut.

Ipda I Gusti Ngurah Suardita menegaskan, identitas jenazah belum dapat dipastikan.

Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim medis serta pihak terkait.

Oleh karena itu, polisi belum dapat menyimpulkan apakah ada keterkaitan peristiwa ini dengan kejadian-kejadian sebelumnya.