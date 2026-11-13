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WNA Palestina Nekat Sayat Tangan dan Dada di Lapas Karangasem, Diduga Stres

Jumat, 13 November 2026 – 06:20 WIB
WNA Palestina Nekat Sayat Tangan dan Dada di Lapas Karangasem, Diduga Stres - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas Lapas Kelas IIB Karangasem melakukan olah TKP kasus napi WNA Palestina yang melukai dirinya sendiri kemarin. Foto: Humas Polres Klungkung

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem, Kamis (12/11) kemarin heboh.

Seorang narapidana warga negara asing (WNA) asal Palestina berinisial AAS, 30, nekat melukai dirinya sendiri di dalam sel.

AAS diduga menyayat tangan kiri dan dadanya menggunakan bagian tajam dari rautan pensil yang telah dibongkar.

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Humas Lapas Kelas IIB Karangasem I Made Adi Aryastawan membenarkan insiden yang terjadi sekitar pukul 14.00 WITA tersebut.

Beruntung, luka yang dialami tergolong ringan dan langsung ditangani oleh tim medis lapas.

"Benar yang bersangkutan menyayat tangan kiri dan dadanya.

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Namun, hanya luka ringan dan sudah diobati langsung oleh dokter lapas," ujar I Made Adi Aryastawan kepada awak media.

Dari hasil pendalaman, aksi nekat tersebut diduga dipicu oleh tekanan psikologis.

Seorang narapidana warga negara asing (WNA) asal Palestina berinisial AAS, 30, nekat melukai dirinya sendiri di dalam sel di Lapas Kelas IIB Karangasem
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TAGS   WNA Palestina WNA Palestina Lapas Kelas IIB Karangasem lapas karangasem Stres depresi luka sayat Tangan Dada

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