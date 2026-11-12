Viral Maling Ponsel di Pasar Kumbasari Diciduk, Motifnya Bikin Bergeleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi pencurian telepon genggam di areal Pasar Kumbasari, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat, mendadak viral di media sosial.

Pelaku berinisial FF, 42, asal Banyuwangi berhasil diringkus polisi tak lama setelah kejadian, Selasa (10/11) malam.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan pelaku nekat mencuri handphone milik seorang buruh bernama Sukri, 26, yang sedang berjualan.

Peristiwa bermula saat korban datang ke Pasar Kumbasari untuk berjualan pada Selasa (10/11) petang pukul 18.00 WITA.

Korban sempat meletakkan ponsel merek OPPO A18 warna Glowing Blue di samping tempatnya berjualan.

Tak lama kemudian, korban dipanggil oleh temannya dan beranjak pergi, tetapi lupa membawa serta ponsel miliknya.

Dari kejauhan, korban melihat seorang pria tak dikenal mengambil ponsel tersebut dan bergegas kabur.

Sadar ponselnya dicuri, korban bersama temannya langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku di sekitar lokasi kejadian.