WNA Amerika Tewas di Indekos Sanur, Ada Riwayat Depresi, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Sedap Malam Gang Nuansa Kubu Karang Nomor 7, Sanur Kaja, Denpasar, Rabu (11/11) kemarin heboh.

Kehebohan dipicu penemuan jenazah warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial JMJ, 41 pukul 16.00 WITA.

Korban JMJ ditemukan tewas mengenaskan di lantai tiga sebuah rumah indekos di tempat kejadian perkara (TKP).

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Berdasar hasil olah TKP tim Identifikasi Polresta Denpasar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Korban diduga murni bunuh diri. Korban diketahui memiliki riwayat depresi,” ujar Kanitreskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Azel Arisandi kepada awak media, Kamis (12/11).

Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui sekitar pukul 16.00 WITA setelah teriakan tukang bangunan menggemparkan warga sekitar.

Saksi berinisial INKS mengatakan beberapa jam sebelumnya, sekitar pukul 12.00 WITA, dirinya sempat melihat korban duduk di tembok rooftop lantai tiga sambil mengayun-ngayunkan kaki hingga sandalnya terjatuh.

"Saksi sempat menegur korban agar tidak duduk di tembok, dan korban hanya menanggapinya dengan mengacungkan jempol," kata saksi INKS.