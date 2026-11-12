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WNA Amerika Tewas di Indekos Sanur, Ada Riwayat Depresi, Ini Temuan Polisi

Kamis, 12 November 2026 – 20:19 WIB
WNA Amerika Tewas di Indekos Sanur, Ada Riwayat Depresi, Ini Temuan Polisi - JPNN.com Bali
Petugas BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah WNA Amerika Serikat berinisial JMS, 41, yang ditemukan tewas di indekos di Sanur, Denpasar, Rabu (11/11). Foto: BPBD Kota Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Sedap Malam Gang Nuansa Kubu Karang Nomor 7, Sanur Kaja, Denpasar, Rabu (11/11) kemarin heboh.

Kehebohan dipicu penemuan jenazah warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial JMJ, 41 pukul 16.00 WITA.

Korban JMJ ditemukan tewas mengenaskan di lantai tiga sebuah rumah indekos di tempat kejadian perkara (TKP).

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Berdasar hasil olah TKP tim Identifikasi Polresta Denpasar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Korban diduga murni bunuh diri. Korban diketahui memiliki riwayat depresi,” ujar Kanitreskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Azel Arisandi kepada awak media, Kamis (12/11).

Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui sekitar pukul 16.00 WITA setelah teriakan tukang bangunan menggemparkan warga sekitar.

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Saksi berinisial INKS mengatakan beberapa jam sebelumnya, sekitar pukul 12.00 WITA, dirinya sempat melihat korban duduk di tembok rooftop lantai tiga sambil mengayun-ngayunkan kaki hingga sandalnya terjatuh.

"Saksi sempat menegur korban agar tidak duduk di tembok, dan korban hanya menanggapinya dengan mengacungkan jempol," kata saksi INKS.

Warga Jalan Sedap Malam Gang Nuansa Kubu Karang Nomor 7, Sanur Kaja, Denpasar, Rabu (11/11) kemarin heboh dengan penemuan jenazah WNA Amerika berinisial JMJ.
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TAGS   WNA Amerika Serikat WNA Amerika sanur tewas indekos depresi polsek denpasar selatan bunuh diri

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