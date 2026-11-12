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Heboh Lansia Asal Jakarta Kejang Lalu Tewas di Depan Pura Gajah Denpasar

Kamis, 12 November 2026 – 15:53 WIB
Heboh Lansia Asal Jakarta Kejang Lalu Tewas di Depan Pura Gajah Denpasar - JPNN.com Bali
Lansia berinisial ZBMA, 71, asal Jakarta, ditemukan meninggal di lahan kosong depan Pura Gajah, Sesetan, Denpasar, pukul 10.48 WITA, Kamis (12/11). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, geger, Kamis (12/11) pagi.

Kehebohan warga dipicu penemuan sesosok mayat laki-laki di sebuah lahan kosong depan Pura Gajah, Sesetan, Denpasar, pukul 10.48 WITA.

Belakangan korban diketahui berinisial ZBMA, 71, pria asal Jakarta yang selama setahun terakhir hidup sebatang kara di lahan kosong tersebut.

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Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kejadian bermula saat saksi tengah mencari barang bekas sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara (TKP).

Saksi sempat melihat korban buang air kecil.

Namun, sesaat setelah merapikan celananya, korban tiba-tiba jatuh tersungkur.

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"Saksi langsung menghampiri dan sempat berupaya memberikan pertolongan dengan memompa dada korban, tetapi korban justru mengalami kejang-kejang," ujar
Kanitreskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Azel Arisandi kepada awak media, Kamis (12/11).

Namun, sekitar pukul 10.58 WITA, korban mengembuskan napas terakhirnya.

Lansia berinisial ZBMA, 71, asal Jakarta, ditemukan meninggal di lahan kosong depan Pura Gajah, Sesetan, Denpasar, pukul 10.48 WITA, Kamis (12/11).
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TAGS   lansia Jakarta Lansia Jakarta Pura Gajah Denpasar tewas polsek denpasar selatan RSUP Prof Ngoerah lahan kosong

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