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Markas Investasi Fiktif di Bali Digerebek, 28 WNA Diciduk, Siap-siap Ditendang!

Kamis, 12 November 2026 – 14:43 WIB
Markas Investasi Fiktif di Bali Digerebek, 28 WNA Diciduk, Siap-siap Ditendang! - JPNN.com Bali
Operasi gabungan yang melibatkan Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA), Kamis (5/11) lalu. Foto: Humas Ditjen Kanwil Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Operasi gabungan yang melibatkan Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA), Kamis (5/11) lalu.

Puluhan WNA dari berbagai negara itu diamankan karena diduga terlibat dalam investasi fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Dari 28 WNA, 24 orang dari Kamerun, tiga dari Turkmenistan, dan satu orang warga negara Georgia.

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Operasi gabungan ini berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh puluhan WNA tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan tersebut dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas secara rinci.

WNA Georgia bertindak sebagai manajer, 24 orang Kamerun sebagai operator dan admin, sementara tiga orang warga negara Turkmenistan berperan sebagai petugas keamanan.

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Berdasarkan pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar dari mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12, kecuali 3 orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif.

Dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian keterangan tidak benar dalam proses memperoleh visa atau izin tinggal tersebut menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian.

Operasi gabungan Imigrasi Bali dan Ditressiber Polda Bali berhasil mengamankan 28 warga negara asing (WNA) di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Kamis (5/11) lalu.
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TAGS   WNA investasi Investasi Fiktif ungasan Kuta Selatan deportasi imigrasi ngurah rai Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Ditressiber Polda Bali izin tinggal

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