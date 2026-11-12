Oknum ASN di Karangasem Tega Menggagahi Sepupu 62 Kali Sejak 2009, Sontoloyo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus kekerasan seksual memilukan terjadi di Kabupaten Karangasem, Bali.

Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di salah satu puskesmas berinisial IKEP tega menyetubuhi sepupunya sendiri bertahun-tahun hingga puluhan kali.

Berdasar keterangan resmi Polres Karangasem, aksi bejat tersangka IKEP dilakukan sebanyak 62 kali sejak Juli 2009 hingga 2023.

Perbuatan bejat yang dilakukan pelaku terjadi sejak korban masih berumur 9 tahun di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Abang.

“Korban merupakan sepupu tersangka.

Korban berusia sembilan tahun saat pertama kali jadi korban rudapaksa IKEP pada Juli 2009," ujar

Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono dalam keterangan resminya, kemarin (11/11).

Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengincar kondisi rumah yang sepi.