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Oknum ASN di Karangasem Tega Menggagahi Sepupu 62 Kali Sejak 2009, Sontoloyo

Kamis, 12 November 2026 – 06:33 WIB
Oknum ASN di Karangasem Tega Menggagahi Sepupu 62 Kali Sejak 2009, Sontoloyo - JPNN.com Bali
Ilustrasi seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di salah satu puskesmas berinisial IKEP tega menyetubuhi sepupunya sendiri bertahun-tahun 62 kali. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus kekerasan seksual memilukan terjadi di Kabupaten Karangasem, Bali.

Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di salah satu puskesmas berinisial IKEP tega menyetubuhi sepupunya sendiri bertahun-tahun hingga puluhan kali.

Berdasar keterangan resmi Polres Karangasem, aksi bejat tersangka IKEP dilakukan sebanyak 62 kali sejak Juli 2009 hingga 2023.

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Perbuatan bejat yang dilakukan pelaku terjadi sejak korban masih berumur 9 tahun di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Abang.

“Korban merupakan sepupu tersangka.

Korban berusia sembilan tahun saat pertama kali jadi korban rudapaksa IKEP pada Juli 2009," ujar

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Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono dalam keterangan resminya, kemarin (11/11).

Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengincar kondisi rumah yang sepi.

Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di salah satu puskesmas berinisial IKEP tega menyetubuhi sepupunya sendiri bertahun-tahun 62 kali
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TAGS   ASN karangasem ASN Karangasem Puskesmas pencabulan sepupu Abang polres karangasem rudapaksa persetubuhan

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