Detik-detik WNA China Ambruk Lalu Tewas di Sanur, Terekam CCTV

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan, heboh.

Seorang warga negara asing (WNA) asal China Wei Hong, 57, ditemukan tewas mendadak di pinggir Jalan Bypass Ngurah Rai, Selasa (10/11) pukul 17.00 WITA.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat berjalan kaki seorang diri dari arah barat sebelum akhirnya jatuh tersungkur di trotoar.

“Korban terekam CCTV sebelum ditemukan tewas di tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kanitreskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Azel Arisandi kepada awak media.

Berdasar pemeriksaan awal, korban diduga meninggal karena sakit atau kematian wajar.

“Belum ditemukan indikasi tindak pidana.

Untuk penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan medis," kata Iptu Azel Arisandi.

Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.