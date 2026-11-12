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JPNN.com Bali Kriminal Detik-detik WNA China Ambruk Lalu Tewas di Sanur, Terekam CCTV

Detik-detik WNA China Ambruk Lalu Tewas di Sanur, Terekam CCTV

Kamis, 12 November 2026 – 05:46 WIB
Detik-detik WNA China Ambruk Lalu Tewas di Sanur, Terekam CCTV - JPNN.com Bali
Seorang warga negara asing (WNA) asal China Wei Hong, 57, ditemukan tewas mendadak di pinggir Jalan Bypass Ngurah Rai, Selasa (10/11) pukul 17.00 WITA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan, heboh.

Seorang warga negara asing (WNA) asal China Wei Hong, 57, ditemukan tewas mendadak di pinggir Jalan Bypass Ngurah Rai, Selasa (10/11) pukul 17.00 WITA.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat berjalan kaki seorang diri dari arah barat sebelum akhirnya jatuh tersungkur di trotoar.

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“Korban terekam CCTV sebelum ditemukan tewas di tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kanitreskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Azel Arisandi kepada awak media.

Berdasar pemeriksaan awal, korban diduga meninggal karena sakit atau kematian wajar.

“Belum ditemukan indikasi tindak pidana.

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Untuk penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan medis," kata Iptu Azel Arisandi.

Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Seorang warga negara asing (WNA) asal China Wei Hong, 57, ditemukan tewas mendadak di pinggir Jalan Bypass Ngurah Rai, Selasa (10/11) pukul 17.00 WITA.
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TAGS   WNA China WNA China tewas sanur Denpasar CCTV polsek denpasar selatan RSUP Prof Ngoerah

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