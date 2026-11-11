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Lansia 65 Tahun Hilang Misterius, Motor Korban Ditemukan di Waterblow Nusa Dua

Rabu, 11 November 2026 – 16:26 WIB
Lansia 65 Tahun Hilang Misterius, Motor Korban Ditemukan di Waterblow Nusa Dua - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan menyisir perairan Pantai Waterblow, Nusa Dua, mencari lansia, I Nyoman Letur, 65, yang dilaporkan hilang secara misterius di kawasan Pantai Waterblow, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Seorang pria lanjut usia (lansia) bernama I Nyoman Letur, 65, dilaporkan hilang secara misterius di kawasan Pantai Waterblow, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Korban diduga terjatuh ke laut setelah sepeda motor miliknya ditemukan terparkir di area pantai, Rabu (11/11).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya membenarkan kejadian tersebut.

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I Nyoman Sidakarya memastikan tim SAR gabungan telah dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban.

"Tim di lapangan masih melakukan pencarian," ujar I Nyoman Sidakarya, Rabu (11/11).

Berdasarkan informasi awal dari anggota Polairud Polresta Denpasar, korban yang merupakan warga Banjar Sawangan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan ini meninggalkan rumah sejak Selasa (10/11) pukul 18.10 WITA menuju pantai.

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Namun, sampai Rabu hari ini (11/11) korban tak kunjung pulang.

Petugas siaga menerima laporan hilang sekitar pukul 12.40 WITA.

Seorang pria lanjut usia (lansia) bernama I Nyoman Letur, 65, dilaporkan hilang secara misterius di kawasan Pantai Waterblow, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung
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TAGS   lansia Waterblow Pantai Waterblow nusa penida basarnas bali polresta denpasar tim SAR Tim SAR Gabungan Nusa Dua

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