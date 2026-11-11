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JPNN.com Bali Kriminal Bule Rusia & Ukraina Ketahuan Jadi DJ dan Penata Rambut, Imigrasi Bertindak Tegas

Bule Rusia & Ukraina Ketahuan Jadi DJ dan Penata Rambut, Imigrasi Bertindak Tegas

Rabu, 11 November 2026 – 15:55 WIB
Bule Rusia & Ukraina Ketahuan Jadi DJ dan Penata Rambut, Imigrasi Bertindak Tegas - JPNN.com Bali
Ilustrasi paspor WNA yang dideportasi Imigrasi Bali karena melakukan pelanggaran keimigrasian. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mengambil tindakan tegas terhadap dua warga negara asing (WNA) asal Ukraina dan Rusia yang kedapatan bekerja tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan selama lima tahun.

Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial TR, 28, perempuan asal Ukraina dan laki-laki berusia 30 tahun berinisial IB, asal Rusia.

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Kasus ini terungkap setelah Imigrasi menindaklanjuti laporan masyarakat melalui operasi pengawasan gabungan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bali.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan WNA berinisial TR mengantongi ITAS Remote Worker.

Meski terdaftar sebagai Independent Beauty Partner di perusahaan kosmetik luar negeri, TR malah terciduk lantaran bekerja sebagai penata rambut alias hair stylist di sebuah salon kawasan Tibubeneng, Badung, Bali.

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IB diketahui tidak memiliki hubungan kerja maupun menjalankan tanggung jawab pekerjaan pada perusahaan yang menjadi penjaminnya.

IB justru bekerja sebagai disc jockey (DJ) lepas di sejumlah tempat hiburan di Bali.

Imigrasi Bali mengambil tindakan tegas terhadap dua warga negara asing (WNA) asal Ukraina dan Rusia yang kedapatan bekerja tidak sesuai dengan izin tinggal
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TAGS   bule WNA RUSIA Ukraina disc jockey Penata Rambut deportasi Kanwil Ditjen Imigrasi Bali penangkalan Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani

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