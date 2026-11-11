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JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Tendang 26 WNA Nakal Keluar Bali, Terlibat Pinjol hingga Prostitusi

Imigrasi Tendang 26 WNA Nakal Keluar Bali, Terlibat Pinjol hingga Prostitusi

Rabu, 11 November 2026 – 15:27 WIB
Imigrasi Tendang 26 WNA Nakal Keluar Bali, Terlibat Pinjol hingga Prostitusi - JPNN.com Bali
Jajaran Imigrasi Bali mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian saat berlibur ke Pulau Dewata. Total ada 26 WNA yang dideportasi karena terlibat bisnis pinjol ilegal, prostitusi dan overstay. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian saat berlibur ke Pulau Dewata.

Kali ini, 19 WNA dideportasi pada periode 31 Oktober hingga 6 November 2026.

Dari 19 WNA itu, 15 di antaranya adalah warga negara Malaysia yang terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 akibat penyalahgunaan izin tinggal terkait bisnis pinjaman online (pinjol).

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“15 WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, tujuh orang pada Kamis (5/11) dan delapan orang pada Jumat (6/11) dengan penerbangan AK250 tujuan Kuala Lumpur.

Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry) indeks D1,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai
Muhamad Novyandri dalam keterangan resminya, Rabu (11/11).

Dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK juga dideportasi akibat penyalahgunaan izin tinggal.

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ET menyalahgunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan setelah tertangkap melakukan praktik ilegal di sebuah klinik kecantikan.

Di sisi lain, LK menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker dengan terlibat promosi vila di akun sosial media Telegram.

Jajaran Imigrasi Bali kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian saat berlibur ke Pulau Dewata.
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TAGS   imigrasi imigrasi ngurah rai imigrasi denpasar WNA Bali deportasi pinjaman online pinjol prostitusi overstay

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