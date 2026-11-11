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JPNN.com Bali Kriminal Pemilik Akun @kep_alakeluarga Dijebloskan ke Penjara, Diduga Peras Pejabat Bali

Pemilik Akun @kep_alakeluarga Dijebloskan ke Penjara, Diduga Peras Pejabat Bali

Rabu, 11 November 2026 – 14:19 WIB
Pemilik Akun @kep_alakeluarga Dijebloskan ke Penjara, Diduga Peras Pejabat Bali - JPNN.com Bali
Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Aszhari Kurniawan memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan pemilik akun media sosial @kep_alakeluarga di Denpasar, Bali, Selasa (10/11). Foto; ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Bali membongkar kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang melibatkan pemilik akun Instagram @kep_alakeluarga.

Akun tersebut selama ini dikenal kerap mengunggah konten yang menyasar pejabat publik di Bali, mulai dari gubernur, wakil gubernur, hingga para bupati.

Pengelola akun berinisial berinisial RR, 27, warga Kota Dumai, Riau, telah diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka.

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Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Aszhari Kurniawan mengatakan admin Instagram akun @kep_alakeluarga ditangkap, Sabtu (7/11) lalu.

Saat ini, RR yang resmi ditetapkan sebagai tersangka telah diamankan di Mapolda Bali untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Selain pencemaran nama baik, terhadap yang bersangkutan juga kami duga melakukan tindakan pemerasan terhadap para korban.

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Nilainya puluhan juta dan masih kami kembangkan," ujar Kombes Aszhari Kurniawan dilansir dari Antara.

Berdasar hasil pemeriksaan sementara, aksi yang dilatarbelakangi motif ekonomi ini diperkirakan telah berlangsung selama tiga hingga empat bulan terakhir.

Polda Bali membongkar kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang melibatkan pemilik akun Instagram @kep_alakeluarga.
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TAGS   polda bali pemerasan Instagram akun instagram penjara pejabat Dumai Riau Bali Ditsiber Polda Bali

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