Bule Rusia Syok saat Menginap di Vila Kuta Utara, Dolar Dalam Brankas Raib

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial RD, 32, mengalami kejadian kurang menyenangkan saat berlibur di Bali.

Bule Rusia itu mengaku kehilangan uang tunai sebesar USD800, sekitar Rp 14,5 juta yang disimpan di dalam brankas kamar vila tempatnya menginap.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi di sebuah vila yang terletak di Jalan Pemelisan Agung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Senin (9/11) lalu pukul 12.40 WITA.

"Pihak kepolisian telah mendatangi WNA yang melaporkan kehilangan uang di dalam brankas," ujar Kasi Humas Polres Badung Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari kepada awak media kemarin (10/11).

Berdasar keterangan korban, insiden bermula pada Jumat (6/11).

Saat itu, korban menyimpan uang tunai sebesar USD1.500 di dalam brankas yang berada di lemari kamarnya.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Senin (9/11) saat korban bersiap untuk check-out dari vila, ia membuka brankas tersebut untuk mengambil uangnya.

Namun, korban mendapati sisa uang di dalam brankas tinggal USD 700.