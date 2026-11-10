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JPNN.com Bali Kriminal Bule Rusia Bikin Onar di Tabanan, Menginap Seminggu, tetapi Enggan Bayar, Duh

Bule Rusia Bikin Onar di Tabanan, Menginap Seminggu, tetapi Enggan Bayar, Duh

Selasa, 10 November 2026 – 15:32 WIB
Bule Rusia Bikin Onar di Tabanan, Menginap Seminggu, tetapi Enggan Bayar, Duh - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Polres Tabanan mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama Anton Muzarov setelah bikin onar di Guest House Lilis Ikvala Radha, Kediri, Tabanan. Foto: Humas Polres Tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Tim Opsnal Polres Tabanan mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama Anton Muzarov.

Bule pria berusia 38 tahun itu diamankan setelah membuat keributan di Guest House Lilis Ikvala Radha, Desa Cepaka Selingsing, Kediri, Tabanan.

Aksi ulah turis asing tersebut dilaporkan pemilik penginapan melalui layanan Call Center 110, Sabtu (7/11) dini hari sekitar pukul 03.00 WITA.

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Pemilik penginapan Ni Wayan Lili Surian mengungkapkan, awal mulanya pelaku memesan kamar via aplikasi Agoda pada 31 Oktober 2026 untuk menginap satu malam.

Namun, pada 1 November 2026, pelaku memperpanjang masa tinggalnya hingga satu minggu. Masalah timbul karena pelaku tak kunjung membayar biaya penginapan meski telah berulang kali ditagih.

Total tunggakan mencapai Rp1,5 juta.

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Situasi makin memanas pada Jumat (6/11) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

Saat ditagih kembali, pelaku justru berulah dan membuat kegaduhan hingga mengganggu kenyamanan tamu lainnya.

Tim Opsnal Polres Tabanan mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama Anton Muzarov setelah bikin onar di Guest House Lilis Ikvala Radha
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TAGS   WNA bule RUSIA bule rusia Guest House Lilis Ikvala Radha Kediri imigrasi polres tabanan

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