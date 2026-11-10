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JPNN.com Bali Kriminal WNA Kongo Nekat Gasak Motor Rental Bule Amerika di Ubud, Ujungnya Apes!

WNA Kongo Nekat Gasak Motor Rental Bule Amerika di Ubud, Ujungnya Apes!

Selasa, 10 November 2026 – 06:40 WIB
WNA Kongo Nekat Gasak Motor Rental Bule Amerika di Ubud, Ujungnya Apes! - JPNN.com Bali
Barang bukti motor curian ditunjukkan kepada awak media di Mapolda Bali kemarin (9/11). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Kongo berinisial JAA, 24.

JAA diamankan setelah nekat menggasak sepeda motor rental yang disewa wisatawan asal Amerika Serikat, JPC.

Berdasar hasil penyidikan, aksi pencurian ini dilakukan oleh pelaku seorang diri.

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"Motor rental ini disewa warga negara Amerika dan dicuri oleh WNA Kongo.

Dia merupakan pelaku tunggal," ujar Dirreskrimum Polda Bali Kombes Lintar Mahardhono, Senin (9/11).

Aksi pencurian ini bermula saat korban JPC bepergian ke Bangkok pada Selasa (20/5) lalu.

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Sebelum berangkat, korban meninggalkan satu unit sepeda motor Honda ADV DK 3247 KBU di vila tempatnya menginap di Jalan Katik Lantang, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar.

Korban menyimpan kunci cadangan motor di rak dapur vila, sementara kunci utama dibawanya.

Polda Bali menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Kongo berinisial JAA, 24, setelah mencuri motor sewaan bule Amerika berinisial JPC
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TAGS   WNA Kongo WNA Kongo rental Motor Rental amerika bule bule amerika Ubud polda bali

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