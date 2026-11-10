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JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Gulung 62 Pelaku Curanmor, Denpasar Jadi Sarang Utama

Polda Bali Gulung 62 Pelaku Curanmor, Denpasar Jadi Sarang Utama

Selasa, 10 November 2026 – 06:17 WIB
Polda Bali Gulung 62 Pelaku Curanmor, Denpasar Jadi Sarang Utama - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Pasma Royce memberikan keterangan kepada awak media saat membongkar kasus curanmor, kemarin (9/11). Foto: Instagram @poldabali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali beserta Polres jajaran bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Hanya dalam tempo 11 hari operasi, sebanyak 48 kasus curanmor berhasil diungkap dan 62 pelaku diamankan di seluruh wilayah Bali.

Kapolda Bali Irjen Pasma Royce menegaskan, penindakan serentak ini dilakukan demi menjamin rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.

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"Polda Bali dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat, termasuk para penadah," kata Irjen Pasma Royce, Senin (9/11).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali Kombes Lintar Mahardhono menjelaskan, operasi penindakan berlangsung sejak Selasa (27/10) hingga Minggu (1/11).

Dari total 62 tersangka yang ditangkap, 57 di antaranya pria, termasuk empat penadah, dua wanita, serta tiga anak berkonflik dengan hukum dengan perincian dua anak laki-laki dan satu anak perempuan.

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"Kami berhasil mengamankan barang bukti 54 sepeda motor, satu mobil, 66 barang bukti pendukung lainnya, serta uang tunai Rp379.000," ujar Kombes Lintar Mahardhono.

Ia menyebutkan, modus operandi yang kerap dilakukan para pelaku adalah memanfaatkan sepeda motor yang tidak dikunci stang dengan cara dituntun, serta menggunakan kunci palsu.

Hanya dalam tempo 11 hari operasi, sebanyak 48 kasus curanmor berhasil diungkap Polda Bali dan Polres jajaran, 62 pelaku diamankan di seluruh wilayah Bali.
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TAGS   polda bali curanmor polresta denpasar Denpasar Bali Kapolda Bali Irjen Pasma Royce

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