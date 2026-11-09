JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Edan, Dua Penjahat Lintas Provinsi Bobol Tujuh Rumah Selama 17 Hari di Bali

Edan, Dua Penjahat Lintas Provinsi Bobol Tujuh Rumah Selama 17 Hari di Bali

Senin, 09 November 2026 – 15:53 WIB
Edan, Dua Penjahat Lintas Provinsi Bobol Tujuh Rumah Selama 17 Hari di Bali - JPNN.com Bali
Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta (kanan) menunjukkan barang bukti kejahatan pelaku saat melakukan konferensi pers di Polresta Denpasar, Senin (9/11). FOTO: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polresta Denpasar meringkus dua spesialis pembobol rumah kosong lintas daerah berinisial LY, 41, asal Bekasi, Jawa Barat, dan TSB, 41 asal Batam, Kepulauan Riau.

Kedua pelaku diketahui sengaja datang ke Bali khusus untuk melancarkan aksi kejahatan.

Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta mengatakan, komplotan ini telah beraksi di tujuh tempat kejadian perkara (TKP) selama 17 hari di Bali.

Baca Juga:

Perincianya, enam TKP di Denpasar Utara dan satu di Tabanan.

"Begitu sampai, mereka langsung beraksi selama kurun waktu 17 hari.

Mereka datang ke Bali menggunakan bus dan menginap berpindah-pindah," ujar AKBP I Ketut Widiarta di Polresta Denpasar, Senin (9/11).

Baca Juga:

Aksi keduanya terungkap berkat laporan korban bernama I Made Adi, 31, atas insiden pencurian di Jalan Ahmad Yani, Denpasar Utara, Sabtu (7/11) lalu.

Korban mendapati rumahnya berantakan dan kehilangan dua cincin serta satu kalung emas senilai Rp20 juta.

Tim Opsnal Polresta Denpasar meringkus dua spesialis pembobol rumah kosong lintas daerah berinisial LY, 41, asal Bekasi, Jawa Barat, dan TSB, 41 asal Batam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Penjahat pencurian bekasi Batam Bali Denpasar tabanan Penjahat Lintas Provinsi polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Makin Gacor, Tim Paling Subur & Sulit Dijebol Lawan - JPNN.com Bali

    Bali United Makin Gacor, Tim Paling Subur & Sulit Dijebol Lawan

  2. Bali United vs Persik: Marcos Reina Binggung Taktik Johnny Jansen, tak Terduga - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persik: Marcos Reina Binggung Taktik Johnny Jansen, tak Terduga

  3. Ini Resep Bali United Bantai Persik Ala Johnny Jansen, Puji Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Ini Resep Bali United Bantai Persik Ala Johnny Jansen, Puji Ricky Fajrin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU