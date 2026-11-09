Edan, Dua Penjahat Lintas Provinsi Bobol Tujuh Rumah Selama 17 Hari di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polresta Denpasar meringkus dua spesialis pembobol rumah kosong lintas daerah berinisial LY, 41, asal Bekasi, Jawa Barat, dan TSB, 41 asal Batam, Kepulauan Riau.

Kedua pelaku diketahui sengaja datang ke Bali khusus untuk melancarkan aksi kejahatan.

Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta mengatakan, komplotan ini telah beraksi di tujuh tempat kejadian perkara (TKP) selama 17 hari di Bali.

Perincianya, enam TKP di Denpasar Utara dan satu di Tabanan.

"Begitu sampai, mereka langsung beraksi selama kurun waktu 17 hari.

Mereka datang ke Bali menggunakan bus dan menginap berpindah-pindah," ujar AKBP I Ketut Widiarta di Polresta Denpasar, Senin (9/11).

Aksi keduanya terungkap berkat laporan korban bernama I Made Adi, 31, atas insiden pencurian di Jalan Ahmad Yani, Denpasar Utara, Sabtu (7/11) lalu.

Korban mendapati rumahnya berantakan dan kehilangan dua cincin serta satu kalung emas senilai Rp20 juta.