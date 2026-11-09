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JPNN.com Bali Kriminal Buruh Asal Karangasem Penganiaya Penghuni Indekos di Denpasar Menyerah, ternyata

Buruh Asal Karangasem Penganiaya Penghuni Indekos di Denpasar Menyerah, ternyata

Senin, 09 November 2026 – 14:41 WIB
Buruh Asal Karangasem Penganiaya Penghuni Indekos di Denpasar Menyerah, ternyata - JPNN.com Bali
Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta menunjukkan barang bukti tindak pidana yang dilakukan buruh asal Karangasem berinisial ING, 41, saat digunakan menganiaya dua orang korban asal Kupang, NTT, di kawasan Sesetan, Denpasar, Senin (9/11). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus penusukan berdarah menggemparkan kawasan Jalan Banyu Sari No. 60, Sesetan, Denpasar Selatan, Sabtu (7/11) malam, berakhir antiklimaks.

Pelaku penganiayaan berinisial ING, 41, asal Karangasem, Bali, memilih menyerahkan diri setelah menganiaya, YRI, 31 dan YAN, 27, hingga berdarah-darah.

Insiden ini menyebabkan kedua korban asal Kupang, NTT, mengalami luka parah.

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Korban YR, 31, mengalami luka pada paha kanan dan perut kiri dari pusar hingga ususnya terburai, sementara YAN, 27, mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri pusar.

“Pelaku ING menyerahkan diri ke Polsek Denpasar Selatan pada Minggu (8/11) dini hari pukul 01.39 WITA,” ujar Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta, Senin (9/11).

Dari hasil penyidikan, motif di balik penusukan ini diduga kuat karena pelaku merasa tersinggung dengan jawaban korban saat menanyakan kamar indekos sore harinya.

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Di TKP, tim opsnal Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti penting.

Di antaranya sebilah pisau, baju putih berlumuran darah milik korban YR, celana berdarah milik YAN, serta pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi.

Pelaku penganiayaan berinisial ING, 41, asal Karangasem, Bali, memilih menyerahkan diri setelah menganiaya, YRI, 31 dan YAN, 27, hingga berdarah-darah.
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TAGS   buruh karangasem penganiayaan indekos Sesetan Denpasar polsek denpasar selatan polresta denpasar kupang

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