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JPNN.com Bali Kriminal Buruh Asal Karangasem Kalap, Tusuk Dua Penghuni Indekos, Usus Korban Terburai

Buruh Asal Karangasem Kalap, Tusuk Dua Penghuni Indekos, Usus Korban Terburai

Senin, 09 November 2026 – 14:24 WIB
Buruh Asal Karangasem Kalap, Tusuk Dua Penghuni Indekos, Usus Korban Terburai - JPNN.com Bali
Ilustrasi aksi penganiayaan yang dilakukan buruh asal Karangasem berinisial ING, 41, terhadap dua korban asal Kupang, NTT di Jalan Banyusari, Sesetan, Denpasar. Ilustrasi Rara/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus penusukan berdarah menggemparkan kawasan Jalan Banyusari No. 60, Sesetan, Denpasar Selatan, Sabtu (7/11) malam.

Gara-gara tersinggung saat menanyakan kamar indekos, seorang buruh berinisial ING, 41, asal Karangasem, Bali, kalap dan menusuk dua orang penghuni lainnya hingga mengalami luka parah.

Korban YR, 31, asal Kupang, NTT mengalami luka pada paha kanan dan perut kiri dari pusar hingga ususnya terburai.

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Di lain sisi korban YAN, 27, mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri pusar.

“Pelaku ING asal Karangasem sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan penyidik Polsek Denpasar Selatan,” ujar Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta, Senin (9/11).

Insiden berdarah ini bermula ketika saksi Riky, 30 dan Gaudensius, 36, serta korban menikmati waktu bersama, Sabtu (7/11) sore pukul 16.00 WITA.

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Mereka bercengkrama sambil mengonsumsi minuman beralkohol di Bale Bengong tempat indekos.

Sekitar pukul 16.30 WITA, pelaku ING datang berboncengan sepeda motor dengan istrinya, Ni Kadek SU, 27, menanyakan ketersediaan kamar indekos.

Seorang buruh berinisial ING, 41, asal Karangasem, Bali, kalap dan menusuk dua orang penghuni indekos asal Kupang, NTT di Sesetan, Denpasar, hingga ususnya
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TAGS   buruh karangasem penusukan penganiayaan indekos Denpasar kupang Sesetan polsek denpasar selatan polresta denpasar

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