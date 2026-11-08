Incar Kalung Emas Turis India, Penjambret Belia Ditangkap di Karangasem

bali.jpnn.com, KUTA - Tim Opsnal Polsek Kuta bergerak cepat mengungkap kasus penjambretan yang menyasar warga negara asing (WNA) asal India di Jalan Kediri, Kuta, Badung.

Pelaku berinisial IKJ, 19, dibekuk tanpa perlawanan di kampung halamannya di Banjar Dinas Padangsari, Kubu, Karangasem.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik Polsek Kuta,” ujar Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta, Sabtu (7/11) kemarin.

Peristiwa penjambretan ini bermula pada Sabtu (3/10) malam pukul 21.30 WITA.

Saat itu, korban bernama Sunita, 47, bersama keluarganya baru saja menikmati makan malam dan berniat berjalan kaki kembali ke hotel tempat mereka menginap.

Namun, ketika melintas di Jalan Kediri, tiba-tiba seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor matik hitam mengenakan helm hitam memepet korban dari arah depan.

Pelaku langsung menarik paksa kalung emas seberat 10 gram yang melekat di leher korban.

Meski hanya sebagian kalung yang berhasil direbut, pelaku langsung kabur tancap gas dengan kecepatan tinggi.