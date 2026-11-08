Turis Rusia Dijambret di Kuta saat ke Spa, Pelaku tak Berkutik saat Dibekuk

bali.jpnn.com, KUTA - Tim Opsnal Polsek Kuta berhasil membekuk pelaku jambret spesialis wisatawan asing yang beraksi di kawasan Kuta, Badung, Bali.

Pelaku berinisial IKA, 21, asal Desa Tianyar Tengah, Kubu, Karangasem, diciduk di kediamannya tanpa perlawanan.

Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta membeberkan, penangkapan pelaku berawal dari laporan aksi penjambretan yang menimpa seorang wisatawan asal Rusia, Vasilev, 41.

Selasa (8/9/2026) pukul 22.40 WITA, korban bersama istrinya, Evgeniya Kern, sedang berjalan kaki di trotoar depan Coco Mart, Jalan Kartika Plaza, Kuta, hendak menuju tempat spa.

Saat melintas di tempat kejadian perkara (TKP), korban dipepet dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda PCX hitam.

“Pelaku langsung merampas kalung emas yang melingkar di leher korban," kata AKBP I Ketut Widiarta.

Korban sempat bereaksi cepat mencoba mempertahankan barang miliknya.

Aksi tarik-menarik itu membuat kalung terputus.