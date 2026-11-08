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JPNN.com Bali Kriminal Kaca Mobil Pecah, Uang Rp100 Juta Milik Lansia Karangasem Raib, Duh Gusti!

Kaca Mobil Pecah, Uang Rp100 Juta Milik Lansia Karangasem Raib, Duh Gusti!

Minggu, 08 November 2026 – 05:46 WIB
Kaca Mobil Pecah, Uang Rp100 Juta Milik Lansia Karangasem Raib, Duh Gusti! - JPNN.com Bali
Warga mengerumuni mobil korban I Gusti Lanang S yang menjadi sasaran aksi keprok kaca pelaku di pinggir Jalan Diponegoro, tepat di sebelah Masjid An-Nur, Bangras, dan depan Warung Makan Manalagi, Karangasem, Bali, Jumat (6/11) sore lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali meresahkan warga.

Kali ini, peristiwa nahas menimpa I Gusti Lanang S, 64, yang harus kehilangan uang tunai sebesar Rp100 juta setelah mobilnya dibobol maling di pinggir Jalan Diponegoro, tepat di sebelah Masjid An-Nur, Bangras, dan depan Warung Makan Manalagi, Karangasem, Bali.

Aksi nekat tersebut terjadi pada Jumat (6/11) sore sekitar pukul 15.00 WITA, di tengah kondisi lokasi yang cukup ramai.

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Peristiwa bermula ketika korban baru saja melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp100 juta dari sebuah bank BUMN yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian.

Setelah dari bank, korban memarkir kendaraannya di pinggir jalan dan mampir untuk makan siang di Warung Makan Manalagi.

Tanpa curiga, korban meninggalkan uang ratusan juta rupiah tersebut di dalam mobil.

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Bahkan, setelah menikmati santap siang dan hendak membayar, korban sempat bercanda dengan pemilik warung tanpa ada kecurigaan sedikit pun bahwa mobilnya telah menjadi sasaran kejahatan.

Kejutan pahit baru dirasakan korban saat hendak pulang dan menuju ke kendaraannya.

Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali meresahkan warga. Kaca mobil milik I Gusti Lanang S dirusak pelaku dan uang Rp100 juta dibawa kabur pelaku
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TAGS   pencurian keprok kaca keprok kaca mobil karangasem lansia Lansia Karangasem polres karangasem

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