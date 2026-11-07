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JPNN.com Bali Kriminal Viral Aksi Pencuri Tas Mahasiswa di Warung Soto Jimbaran, Polisi Buru Pelaku

Viral Aksi Pencuri Tas Mahasiswa di Warung Soto Jimbaran, Polisi Buru Pelaku

Sabtu, 07 November 2026 – 10:22 WIB
Viral Aksi Pencuri Tas Mahasiswa di Warung Soto Jimbaran, Polisi Buru Pelaku - JPNN.com Bali
Ilustrasi pencurian. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Aksi pencurian tas milik seorang mahasiswa mendadak viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di Warung Soto Ayam Kampung Cak San 1, kawasan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, pada Kamis (5/11) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

Korban diketahui bernama Sulthan ARZ, 21, seorang mahasiswa yang berdomisili di Jalan Tanimbar, Denpasar Barat.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan adanya laporan tindak pidana pencurian tersebut.

"Kejadian berawal saat korban selesai makan soto di lokasi kejadian.

Korban sempat meninggalkan tasnya sebentar, tetapi saat kembali untuk mengambilnya, tas tersebut sudah raib," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (6/11) kemarin.

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Sadar barang miliknya hilang, korban langsung meminta bantuan karyawan warung untuk mengecek rekaman CCTV.

Berdasar rekaman kamera pengawas, terlihat jelas seorang pria tak dikenal mengambil tas korban lalu pergi meninggalkan lokasi.

Aksi pencurian terjadi di Warung Soto Ayam Kampung Cak San 1, kawasan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, pada Kamis (5/11) sore pukul 16.00 WITA
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TAGS   viral media sosial pencurian mahasiswa Warung Soto Jimbaran polsek kuta selatan Taman Griya Jimbaran CCTV polresta denpasar

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