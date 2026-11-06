Supervisor Maskapai T'way Air Diciduk Polisi Bandara Bali, Aksinya Terbongkar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Satreskrim Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai menangkap seorang pria berinisial MR, senior supervisor perusahaan maskapai penerbangan asal Korea Selatan, T’way Air.

Warga asal Balikpapan, Kalimantan Timur, ini ditangkap setelah nekad menilap uang operasional perusahaan sebesar Rp689.560.000.

Uang ratusan juta milik perusahaan itu amblas dihabiskan pelaku hanya demi memuaskan nafsu bermain judi online (judol).

Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP I Made Hendra Agustina mengonfirmasi penangkapan pelaku yang sempat kabur ke kampung halamannya tersebut.

"Motif pelaku adalah mencari keuntungan pribadi.

Uang hasil penggelapan operasional maskapai penerbangan tersebut seluruhnya habis digunakan untuk bermain judi online," kata AKBP I Made Hendra Agustina, Kamis kemarin (5/11).

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Penggelapan ini terkuak setelah pihak manajemen maskapai melakukan audit keuangan internal. Dari hasil audit dan penelusuran rekening koran periode 7 Juli hingga 16 November 2025, ditemukan transaksi mencurigakan.

MR terbukti melakukan penarikan tunai dan transfer berulang dari rekening operasional cabang ke rekening pribadi serta milik istrinya tanpa hak.