JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Supervisor Maskapai T'way Air Diciduk Polisi Bandara Bali, Aksinya Terbongkar

Supervisor Maskapai T'way Air Diciduk Polisi Bandara Bali, Aksinya Terbongkar

Jumat, 06 November 2026 – 21:51 WIB
Supervisor Maskapai T'way Air Diciduk Polisi Bandara Bali, Aksinya Terbongkar - JPNN.com Bali
Tersangka MR, senior supervisor perusahaan maskapai penerbangan asal Korea Selatan, T’way Air digelandang polisi bersama tersangka lain oleh penyidik Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis (5/11) kemarin. Foto: Humas Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Satreskrim Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai menangkap seorang pria berinisial MR, senior supervisor perusahaan maskapai penerbangan asal Korea Selatan, T’way Air.

Warga asal Balikpapan, Kalimantan Timur, ini ditangkap setelah nekad menilap uang operasional perusahaan sebesar Rp689.560.000.

Uang ratusan juta milik perusahaan itu amblas dihabiskan pelaku hanya demi memuaskan nafsu bermain judi online (judol).

Baca Juga:

Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP I Made Hendra Agustina mengonfirmasi penangkapan pelaku yang sempat kabur ke kampung halamannya tersebut.

"Motif pelaku adalah mencari keuntungan pribadi.

Uang hasil penggelapan operasional maskapai penerbangan tersebut seluruhnya habis digunakan untuk bermain judi online," kata AKBP I Made Hendra Agustina, Kamis kemarin (5/11).

Baca Juga:

Penggelapan ini terkuak setelah pihak manajemen maskapai melakukan audit keuangan internal. Dari hasil audit dan penelusuran rekening koran periode 7 Juli hingga 16 November 2025, ditemukan transaksi mencurigakan.

MR terbukti melakukan penarikan tunai dan transfer berulang dari rekening operasional cabang ke rekening pribadi serta milik istrinya tanpa hak.

Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menangkap seorang pria berinisial MR, senior supervisor perusahaan maskapai penerbangan asal Korea Selatan, T’way Air.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   penggelapan supervisor judol Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai Korea Selatan judi online

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta - JPNN.com Bali

    Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta

  2. Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa - JPNN.com Bali

    Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa

  3. Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU