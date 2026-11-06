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JPNN.com Bali Kriminal Bos Travel Bodong Ditangkap, Tipu Calon Jemaah Haji Berkedok Liburan ke Malaysia

Bos Travel Bodong Ditangkap, Tipu Calon Jemaah Haji Berkedok Liburan ke Malaysia

Jumat, 06 November 2026 – 07:19 WIB
Bos Travel Bodong Ditangkap, Tipu Calon Jemaah Haji Berkedok Liburan ke Malaysia - JPNN.com Bali
Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP I Made Hendra Agustina membeber modus tersangka MS menipu para calon jemaah haji, Kamis (5/11) kemarin. Foto: Humas Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, membongkar praktik pemberangkatan calon jemaah haji ilegal (non-prosedural).

Seorang pria berinisial MS asal Denpasar ditangkap dan resmi ditahan setelah terbukti meraup keuntungan fantastis dari bisnis travel haji bodong yang dikelolanya.

Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP I Made Hendra Agustina mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi pihak Imigrasi Bali terkait pencegahan 13 calon jemaah haji ilegal, Jumat (22/5) lalu.

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Dari total satu rombongan yang hendak diberangkatkan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai, sebanyak delapan korban telah membuat laporan resmi ke kepolisian, baik yang berasal dari Bali maupun Jawa Timur.

"Motif tersangka adalah meraup keuntungan pribadi dengan memungut biaya fantastis berkisar antara Rp250 juta hingga Rp350 juta per orang atau korporasi secara melawan hukum melalui tipu muslihat," ujar AKBP Hendra Agustina, Kamis (5/11) kemarin.

Dalam melancarkan aksinya, tersangka MS menggunakan modus licik dengan mengarahkan para jemaah berkumpul di Bali terlebih dahulu.

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Dari Bali, para korban diberangkatkan ke Malaysia dengan dalih berlibur atau tour menggunakan maskapai Malaysia Airlines (MH-850) rute Denpasar–Kuala Lumpur karena memanfaatkan fasilitas bebas visa.

Sesampainya di Malaysia, tersangka berencana memesankan tiket lanjutan ke Arab Saudi.

Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, membongkar praktik pemberangkatan calon jemaah haji ilegal (non-prosedural) melibatkan pria berinisial MS
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TAGS   travel travel haji bodong jemaah haji Calon Jemaah Haji Bali penipuan Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai haji Malaysia

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