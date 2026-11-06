Geger Penemuan Mayat Bayi di Selokan Kerobokan Badung, Penuh Luka Tusuk, OMG!

bali.jpnn.com, BADUNG -

Warga di sekitar Jalan Persada, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, digemparkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di dalam selokan samping Meubel Bali Best Buy, Kamis (5/11) kemarin.

Kasus ini masih diselidiki secara intensif oleh jajaran Satreskrim Polres Badung untuk mengungkap orang tua biologis serta pelaku di balik peristiwa tragis tersebut.

Kasus ini terungkap oleh seorang pekerja meubel bernama Dominggus Mau, 38, yang hendak buang air kecil di sekitar lokasi.

"Saksi awalnya melihat kerumunan lalat dan mengira benda yang mengapung di selokan itu adalah sebuah boneka atau bangkai hewan," ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba dalam keterangan resminya kemarin.

Karena penasaran, Dominggus lalu memanggil rekan kerjanya Toni Hariadi, 50, untuk mendekat dan memastikan temuan tersebut.

Alangkah terkejutnya mereka, setelah didekati, benda tersebut ternyata merupakan sesosok mayat bayi manusia.

Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Kelian Adat setempat, A.A. Ketut Sucipta, yang langsung meneruskannya ke pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil identifikasi awal Tim Inafis Polres Badung serta pemeriksaan dr. Gracia Karlina dari Puskesmas Kuta Utara, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan tali pusar yang masih menempel.