Lima WNA Diusir dari Bali, Ada yang Bikin Onar, Mencuri & Overstay 8 Tahun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Iran, dan Nigeria sepanjang periode 2–4 November 2026.

Kelima WNA itu dijatuhi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) alias deportasi akibat sederet pelanggaran berat.

Mulai dari mengamuk di permukiman warga, melanggar batas izin tinggal alias overstay bertahun-tahun, investasi fiktif, hingga terseret kasus pencurian arloji mewah.

"Kelimanya terbukti melanggar aturan keimigrasian dan ketertiban umum sehingga harus ditindak tegas berupa deportasi," ujar Kepala Rudenim Denpasar Teguh Mentalyadi, Kamis (5/11).

Gelombang pendeportasian dimulai pada Senin (2/11).

Dua WNA dipulangkan ke negara asalnya, yakni pria asal Tiongkok berinisial QL, 34, dan wanita asal Nigeria berinisial PGA.

QL sebelumnya membikin geger setelah mengamuk dan menggedor-gedor pintu rumah warga di Desa Pandak Bandung, Kediri, Tabanan, pada 20 Oktober 2026.

Aksi resek QL memicu keresahan hingga warga melaporkannya ke layanan darurat kepolisian 110.